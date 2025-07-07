המכשיר העוצמתי ביותר

להסרת שיער אצלך בבית!

עור חלק למשך חודשים — עם טכנולוגיית RPL™ וטיפול בטוח

    למה Sensilight PRO הוא המכשיר
    המתקדם ביותר בישראל לשימוש
     ביתי להפחתת שיער?

    הטכנולוגיה הייחודית של Sensilight PRO פותחה במעבדות סנסיקה בישראל עבור קליניקות ומכונים רפואיים, המכשירים שלנו נמצאים בשימוש בכל רחבי העולם. בשנים האחרונות התאמנו את הטכנולוגיה לכדי מכשיר חדשני לשימוש ביתי שמגלם לראשונה את כל היתרונות של הטיפול המקצועי – והוא זמין עבורך עכשיו לשימושך האישי. Sensilight PRO מצויד בטכנולוגיית הפטנט שלנו
    RPL™ (Reactive IPL) המזהה את גוון העור שלך ומתאימה את עוצמת האנרגיה באופן אוטומטי לגוון עורך הייחודי.

    איך זה עובד?

    בכל הקשור להסרת שיער, הדרך היחידה להגיע לתוצאות ארוכות טווח באמת היא לעכב ולהפסיק את הצמיחה המחודשת של השיער מהמקור שלה – זקיק השערה. סנסילייט פרו, המתבסס על טכנולוגיית ה-IPL הנפוצה כיום בקליניקות, פולט הבזק של אור בכל לחיצה על לחצן ההדק, ומכוון למלנין בשערה. החום של האור הנספג לאחר מכן מתפזר לתוך הזקיק, ויוצר אפקט תרמי הגורם להפחתה ארוכת טווח בצמיחת השיער.

    יש לך שאלות?

    • המכשיר מתאים לרוב סוגי העור והשיער, אך ישנם יוצאים מן הכלל. מכשיר הסרת השיער משתמש בטכנולוגיית IPL שעובדת בצורה האפקטיבית ביותר על עור בהיר ושיער כהה. עבור גווני עור כהים מאוד או שיער בהיר במיוחד, התוצאה עשויה להיות פחות יעילה. מומלץ לבדוק את טבלת ההתאמה ולוודא שהמכשיר מתאים עבורך.

       

       

      גוון עור:
      צבע שיער:

    • המכשיר מתאים לשימוש בפנים ומגיע עם חלונית ייעודית המותאמת במיוחד לאזורים עדינים כמו הפנים. חלונית זו כוללת שכבת מסנן UV שמבטיחה הגנה מרבית על העור בזמן השימוש, ומפחיתה את החשיפה לקרינת האור. החלונית מיועדת לטיפול מדויק באזורים קטנים כגון השפה העליונה, הסנטר והלחיים, ומספקת תוצאות בטוחות ויעילות. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת וההגנה המובנית, ניתן ליהנות ממראה חלק ואחיד בפנים ללא דאגות.

    • בתחילת השימוש במכשיר מומלץ לבצע טיפול פעם בשבועיים כדי להגיע לתוצאות אופטימליות. לאחר שתתחיל האטה בצמיחת השיער, ניתן להוריד את תדירות הטיפולים לפעם בחודש לצורך תחזוקה. כל אדם מגיב בצורה שונה לטיפול, ולכן חשוב להתמיד ולהתאים את תדירות השימוש לפי השינויים בקצב צמיחת השיער, כדי להבטיח תוצאות לאורך זמן.

    • כן, יש צורך לגלח את השיער באזורי הטיפול לפני השימוש במכשיר. גילוח מאפשר לקרן האור של המכשיר להגיע ישירות לשורש השערה ולהפוך את הטיפול ליעיל יותר. חשוב לציין שיש לגלח את השיער ולא להורידו בשיטות כמו שעווה, חוט או פינצטה, כדי להשאיר את שורש השערה במקום ולמקסם את תוצאות הטיפול. הגילוח צריך להתבצע כמה שעות לפני הטיפול או יום לפני, בהתאם לנוחות שלך.

    • אין צורך בהרכבת משקפי מגן במהלך השימוש במכשיר, המכשיר בטוח לשימוש, מאושר ע"י הFDA ומשרד הבריאות. הוא מתוכנן כך שהחלונית מוצמדת לעור וחוסמת את החשיפה לקרני האור. בנוסף, המכשיר כולל מנגנוני בטיחות שמונעים את פליטת האור כאשר הוא אינו במגע מלא עם העור. עם זאת, חשוב להימנע מהבזק ישיר של האור לכיוון העיניים ולפעול בהתאם להוראות הבטיחות המצורפות למכשיר.

    • אין צורך למרוח חומר מיוחד לפני השימוש במכשיר. הטיפול מתבצע ישירות על עור נקי ויבש. חשוב לוודא שהעור נקי מאיפור, קרמים או מוצרים אחרים לפני תחילת הטיפול כדי להבטיח יעילות מקסימלית ובטיחות. לאחר הטיפול, ניתן למרוח קרם לחות להרגעת העור במידת הצורך, אך יש להימנע משימוש במוצרים מבוססי אלכוהול או ריחות חזקים שעלולים לגרום לגירוי.

      ראו מה משתמשות אמיתיות אומרות

      5.0
      116 Meta Reviews
      4.9
      1276 Google Reviews

      מוכן לקבל את העור החלק והמשי שחלמת עליו?

      משלוח והחזרות חינם
      60 יום החזר כספי

      תוצאות אמיתיות, משוב אמיתי

      75 %
      הפחתת שיער לאחר 8 טיפולים
      93 %
      מהמשתתפים דיווחו על צמיחת שיער מופחתת
      98 %
      מצא את המכשיר קל לשימוש
      98 %
      דיווחו שהטיפול נטול כאבים

