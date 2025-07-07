למה Sensilight PRO הוא המכשיר

המתקדם ביותר בישראל לשימוש

ביתי להפחתת שיער?

הטכנולוגיה הייחודית של Sensilight PRO פותחה במעבדות סנסיקה בישראל עבור קליניקות ומכונים רפואיים, המכשירים שלנו נמצאים בשימוש בכל רחבי העולם. בשנים האחרונות התאמנו את הטכנולוגיה לכדי מכשיר חדשני לשימוש ביתי שמגלם לראשונה את כל היתרונות של הטיפול המקצועי – והוא זמין עבורך עכשיו לשימושך האישי. Sensilight PRO מצויד בטכנולוגיית הפטנט שלנו

RPL™ (Reactive IPL) המזהה את גוון העור שלך ומתאימה את עוצמת האנרגיה באופן אוטומטי לגוון עורך הייחודי.

איך זה עובד?

בכל הקשור להסרת שיער, הדרך היחידה להגיע לתוצאות ארוכות טווח באמת היא לעכב ולהפסיק את הצמיחה המחודשת של השיער מהמקור שלה – זקיק השערה. סנסילייט פרו, המתבסס על טכנולוגיית ה-IPL הנפוצה כיום בקליניקות, פולט הבזק של אור בכל לחיצה על לחצן ההדק, ומכוון למלנין בשערה. החום של האור הנספג לאחר מכן מתפזר לתוך הזקיק, ויוצר אפקט תרמי הגורם להפחתה ארוכת טווח בצמיחת השיער.